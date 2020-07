Positivos los resultados de las vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca y Oxford

En muchos países están estudiando y desarrollando una vacuna para combatir el Coronavirus, sin embargo aún estamos lejos de tener una con resultados precisos, ¿O no?

Una vacuna experimental, desarrollada en conjunto por la universidad de Oxford y la farmaceutica AstraZeneca, mostró resultados positivos y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos, según mostraron hoy los datos del estudio.

De nombre clave AZD1222, la vacuna no ha presentado efectos secundarios o colaterales graves en los voluntarios, quienes si produjeron anticuerpos y células T.

“Esperemos que esto implique que el sistema inmune recordará al virus, de modo que nuestra vacuna provea protección por un periodo extendido“, indicó el autor principal del estudio, Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford.

“Sin embargo, necesitamos más investigaciones antes de poder confirmar que la vacuna efectivamente protege de la infección del SARS-CoV-2 (COVID-19), y para determinar cuánto tiempo dura esa protección“, sostuvo.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020