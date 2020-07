Por miedo a ir a un hospital se automedicó y casi muere por Covid

Considera que se contagió en el supermercado, pues es el único lugar a donde acudía; el resto de los días permanecía en confinamiento.

Por: PALOMA WONG

“El bullying o vencer la ignorancia de la gente es el reto que tengo ahora luego de haber sido parte de las estadísticas del Covid- 19, pues gracias a Dios sigo de pie y hacia adelante con una secuela”, aseveró Israel Escobedo, quien lleva un mes recuperándose del virus que hoy aqueja al mundo.

Israel habita en Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, el cual hasta el jueves 16 de julio sumó mil 351 casos positivos y 58 defunciones, y lo lleva a tener un 70 por ciento de ocupación hospitalaria.

En una charla con el Grupo Cantón, dijo que el principal temor que tuvo durante la enfermedad fue llegar al hospital, porque no sabía cuál sería el trato que le darían, además de que en el lugar existen pacientes con otras complicaciones y temía no recibir la atención médica correspondiente, o en peor de los casos ser intubado.

Por lo tanto prefirió quedarse en casa y al ver que los síntomas no cedían con unos antibióticos que se automedicó decidió ir a una clínica particular, donde le dieron un tratamiento más afectivo, lo cual le permitió mejorar su condición de salud y se puede decir que es un vencedor del virus.

—¿Cómo supiste que tenías Covid-19?

Empecé con temperatura durante dos días, de ahí me siguió el dolor de garganta y al tercer día me vinieron más síntomas, como cansancio perdí el sentido del gusto y el olfato, entonces fue cuando deduje que tenía Covid- 19, pero, por temor a como me tratarían en el hospital no fui y me quedé en casa, además de automedicarme que no es lo correcto, pero fue más mi temor por estar en un nosocomio. La calentura no es fácil de quitar, al menos a mi me duró una semana y fue difícil de controlar, con decirte que tuve que llegar con un médico particular quien me recetó diversos medicamentos y antibióticos, porque del dolor de garganta, la enfermedad pasó a mis bronquios.

—¿Dónde pasaste tu cuarentena?

Me quedé en casa aislado, pero tenía el apoyo de mis padres con quienes siempre tuve contacto vía telefónica para que sepieran cómo iba evolucionando de esta enfermedad, porque tenía el temor de contagiar a otras personas y mi familia.

—¿Qué secuelas tienes?

Una de las secuelas de la enfermedad se me presenta cada vez que ingiero algo muy frío o muy caliente, pues me da un fuerte ardor en los bronquios; por lo que ahora mis bebidas o alimentos deben estar frescos. Al inhalar aire igual me duele.

—¿Puedes determinar dónde te contagiaste?

La verdad no estoy seguro, porque siempre me cuidé del coronavirus, porque la tomé muy en serio, uso cubre bocas, gel antibacterial y me lavo las manos constantemente, pero considero que el virus lo adquirí en el supermercado ya que acudía constantemente a comprar productos, en medio de la pandemia. Es el único lugar que frecuentaba, ya que el resto de los días permanecía en confinamiento social tal y como solicitaban las autoridades.

—¿Qué le recomiendas a la población que sigue en la calle o qué no cree en el Covid- 19?

A la población le recomiendo seguir las medidas de seguridad sanitarias y evitar lo menos posible esos grandes lugares (supermercados), porque ahí está el virus. Eso sí, les recomiendo mucha higiene, lavarse constantemente las manos para evitar que el virus se quede en el cuerpo y obedecer los cuidados que nos marcan las autoridades de salud. No salgan, que se queden en casa, porque cuando te da es muy feo, y más cuando le da a una persona que tiene alguna complicación o es de la tercera edad. Muchos no creen em el virus, pero hoy les digo que el Covid-19 sí existe y si uno no se cuida puede contagiar a más personas.

—¿Cuál es tu siguiente paso ahora que has vencido al Coronavirus?

Mi reto a vencer es el bullying del cual soy víctima y la ignorancia de la gente, ya que nadie se me quiere acercar por “haber sido parte de las estadísticas del Covid-19”, aún cuando ya ya no se tiene el virus. A veces ando en la calle y mis conocidos o vecinos no se acercan a mi porque dicen que me dio Covid-19 y tienen miedo de contagiarse, cuando el virus ya no lo tengo, eso paso hace un mes ya.