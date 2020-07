No perdona a la familia Fernández

VICENTE FERNÁNDEZ JR. DIO POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID, ESTO LUEGO DE CASI AHOGARSE EN UN RESTAURANTE

A pesar de que el hijo de Don Vicente Fernández y toda su familia se han cuidado mucho en esta contingencia, su hijo Vicente Fernández Jr. resultó contagiado de Covid-19. El cantante dio positivo ante el virus, esto tras casi ahogarse con un trozo de carne en un restaurante.

“Comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado…”, recordó el intérprete sobre el incidente en un restaurante junto a su novia, Mariana González. El trozo de carne le impedía respirar, lo llevaron al hospital de urgencia, en donde Jr. pudo expulsar el alimento que lo obstruía. Una vez ahí, supo que es portador de coronavirus, pues le hicieron la prueba de rigor. Eso sí, Vicente Jr. resultó ser asintomático. “¡Pude haber muerto! Por protocolo del hospital me hicieron el examen de covid-19 y salí positivo, pero por el momento me siento bien y estoy tranquilo”, dijo el artista.