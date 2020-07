Menosprecio

R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

Qué chido que el mandamás de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño, se muestre bien machín y asegure que “no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad”.

Esto después de que se hizo tendencia en las redes sociales un video de supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que prometen acabar con El Marro y poner orden en Guanajuato, allá donde ora sí, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada.

Según Durazo Montaño, se trata de un montaje en donde se ve a alrededor de 75 batos con vestimenta militar y armados hasta los dientes. Y qué bueno que el shaka de seguridad nacional no se deje intimidar con esa muestra de poderío, pero si es cierto que no hay un grupo criminal que desafíe a las fuerzas federales. Entonces ¿por qué no han atrapado a El Marro y a ostros capos que tochos los días les dan matarili a muchas personas inocentes? No se debe menospreciar el poderío de estos grupos, pero si Durazo habló pues que lo demuestre, porque como dicen en mi rancho “lo que se habla con la boca se sostiene con los…”.