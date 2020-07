Llevarnos de a cuates ¿incluye empujoncitos a la mamá?

Cristian Castro es encantador y adorable pero siento que no es demasiado buen ejemplo que él explique que lo que le hizo a su mami Verónica Castro solo fueron unos “empujoncitos”.

“Empujoncitos” ni a su mamá, ni a nadie y menos hacerlo con la excusa de: “es que nos llevamos de a cuates y ni que fuera tan delicadita”.

Si no seguimos las reglas que nos imponen en la casa, en la escuela y en sociedad para convivir, todos nos vamos a “mal matar”.

A las mamás nos pueden hasta pegar si después te vienen a llorar y te piden perdón porque ¿acaso hay una madre que no perdone todo cuando su hijo es el culpable y luego se arrepiente?

Muchas mujeres aprendieron tan bien esa lección que ahora las “pegalonas” son como, Livia Brito que se “sonó” al periodista porque se creyó su personaje de “La piloto” y piensa que por usar un “culishortsito” puede agarrar a cualquier masculino de punching bag como si fuera camionera de tercera.

Livia Brito no es Kate, esposa de William, heredero a la corona de Inglaterra, ni tampoco se metieron a su palacio y la agarraron desnuda, ¡ubícate! Eres actriz en una playa pública, no amerita tanta violencia contra un periodista.

El modus operandi de los enamorados ahora es que se peinan, se ponen la mejor ropita, sacan palabras domingueras, te dan la paleta de corazón, te escriben el recadito que te dejan escondido en la cartera pero en cuanto agarran confianza y ya que se agarraron todo, ya no se agarran con cariño, ya se agarran a bofetadas, a groserías y a gritarte sin dejar títere con cabeza porque en las ofensas te incluyen a toda la familia y acaban hasta con el nido de la perra.

Enamorarte en la actualidad incluye llamar patrulla, golpes, escándalos, que se entere el vecindario, luego lo desmientes, que si, que no y la bronca empieza porque “ella no quiere entender que a él no le gusta que el cuello de la camisa no esté almidonada”.

Eso ya se contagió a todas las relaciones y todos los que tenemos actitudes irrazonables tratamos de explicarlas como si fueran lógicas , Por ejemplo, Livia Brito no es Kate, la esposa de William heredero a la corona de Gran Bretaña, tampoco la agarraron desnuda adentro del palacio, si eso hubiera ocurrido entiendo la violencia pero Livia estaba en una playa pública en Cancún por lo que es inexplicable la reacción tan violenta contra el fotógrafo.

Esto también es el caso de Pablo Lyle, que explicó haber matado al viejito así: “Yo creí, yo pensé, yo imaginé que a lo mejor agarraba una pistola y le haría algo a mis hijos”. Con esa explicación Pablo Lyle, como si al que golpeó hubiera sido joven, gigante, con cuerpo de luchador y tubo en mano y con esa excusa dice que mejor se adelantó ¡y lo mató! ¡Es lo que hay! ¡Y con esos bueyes hay que arar!