En peligro la vida de Lozoya

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO. – El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya hizo una declaración en España, donde soltó nombres de políticos, como el de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Felipe Calderón, quienes realizaron negociaciones y autorizaron contratos con Odebrecht, además de otros personajes y de decir presuntos desvíos de recursos públicos, por lo que de acuerdo con expertos en seguridad y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “debe de ser cuidado”, ya que peligraría su vida.

En conferencia Mañanera, el mandatario dijo que, “hay que cuidar al señor, porque según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”.

Emilio Lozoya está en el país, tras una negociación con la Fiscalía General de la República (FGR) y convertirse con base al “criterio de oportunidad”, en un colaborador eficiente. En entrevista con Grupo Cantón, el abogado penalista, Juan Velásquez, señaló que bajo esto, se busca que el exfuncionario peñista, de información que relacione a exservidores públicos de su mismo nivel o superiores y los lleve a juicio por el caso Odebrecht u otras investigaciones.

AMLO fue cuestionado sobre por qué el exfuncionario peñista no había pisado la cárcel y en su lugar fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal.

“Que a este señor lo cuiden. Dicen algunos ‘está en un hospital, no en una cárcel’. Pues hay que cuidarlo, no sólo por su salud, sino cuidarlo físicamente. Ayer estaba yo planteando el que no es porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia”.

Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Hay que cuidarlo.”, añadió. Tras ser consultado por Grupo Cantón, el director general adjunto de Información de la Fiscalía General de la República (FGR) Raúl Aréchiga, comentó que no hay información de que Emilio Lozoya haya declarado en México.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en entrevista por Grupo Cantón, dijo que pudiera ser que alguno de los vinculados en el caso Emilio Lozoya, “quiera acallar al exdirector de Pemex, aunque se ve difícil pero no imposible”.

“No puedo medir los riesgo porque no se los nombres que vaya a proporcionar, pero con los nombres que se han ido filtrando en los medios que podría decir Lozoya, como las posibles imputaciones a Videgaray y al espresidente Peña Nieto, ya que el criterio de oportunidad requiere que se den nombres de personas con mayor nivel que haya hecho cosas graves. Además que se prevé que dará a la FGR, 18 horas de video donde estén vinculados sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, haya alguno que pudiera sentirse afectado que vea la posibilidad de acallar al exdirector de Pemex, lo veo difícil pero no imposible, depende de la información que vaya a transmitir”, dijo.

Por lo que el experto en seguridad, afirmó que el Hospital Ángeles del Pedregal debe de estar vigilado y restringir al igual el acceso. Por el momento, con discreto operativo coordinado por la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México, elementos de estas corporaciones mantienen una vigilancia constante, donde es atendido Emilio Lozoya.

Tras tener información que Emilio Lozoya se acogió al criterio de oportunidad, AMLO consideró que valía la pena todo los beneficios que se le podrían otorgar a Lozoya Austin por colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que aseguró que “vale la pena todo lo que va a decir”, ya que “es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción que no es pandemia, es peste”.

“Es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a 10, a 20, a mil personas. No es sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de toda índole”, afirmó.