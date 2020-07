Del Mazo, irresponsable

LOS GOBIERNO ESTATALES Y MUNICIPALES NO SE HAN ALINEADO A LAS POLÍTICAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA AUTORIDAD FEDERAL, NI CUENTAN CON PROYECTOS PROPIOS

Por: Mario López

ESTADO DE MÉXICO.– Para los mexiquenses el transito al semáforo naranja es una simulación de alto riesgo en el Estado de México, ya que “la epidemia combinada con la incapacidad gubernamental ha derivado en crisis humanitaria”, así lo consideró José Luis Gutiérrez Cureño, coordinador de la Organización Civil Regeneración Social MX, tras conocer el anuncio del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza.

Agregó que el gobierno estatal y los municipales no se han alineado a las políticas de reactivación económica de la autoridad federal, ni cuentan con proyectos de reactivación, con sus honrosas excepciones.

En la zona conurbada del Valle de México a pesar de estar en semáforo en rojo, la gente se aglutina en tianguis y mercados sin respetar la sana distancia; cambiar al naranja representa mayor número de contagios de coronavirus irremediablemente y si se añade que “las autoridades locales no han tomado las medidas adecuadas en materia de salud, tampoco lo han hecho en materia funeraria, ni en la atención de las víctimas y sus familiares”.

Gutiérrez Cureño, señaló que la transición a naranja en la entidad mexiquense requiere de “un tratamiento especial” los gobiernos locales no están a la altura de garantizar que no halla contagios, ya que no fueron valorados por el gobierno estatal para esta decisión.

“Se requiere la intervención del gobierno federal en la zona metropolitana del Valle de México, para evitar que la crisis de derechos sociales que está padeciendo la población, derive en estallidos sociales producto de la desesperación de los habitantes con más carencias”, dijo. Un primer objetivo, enfatizó, debería ser metropolizar todas las medidas que está tomando Ciudad de México, y replicarlas en todos los municipios de la Zona Metropolitana y Valle de México.

En el Estado de México “es equivocada” la decisión de iniciar el tránsito al naranja, sin tomar medidas adicionales de protección sanitaria con el número tan elevado de contagios y muertes que se viven en municipios de la región de Ecatepec”. Varios municipios de la entidad, expresó Gutiérrez Cureño, siguen “desbordados” en su capacidad de atender a pacientes Covid y simultáneamente a pacientes de otras enfermedades, siguen sin haber hospitales, personal y equipo suficiente.