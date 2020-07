Cumplía su vocación de ser enfermera y se contagió de Covid

Mi madre y yo somos mujeres de fe, sabíamos ambas que la tormenta iba a pasar, que Dios estaba con nosotras.

Por: ELIZABETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CDMX. “Mi vocación siempre la tuve clara desde que estaba cursando la secundaria; no había más, sería enfermera, al imaginármelo vibraba algo adentro de mí. Hoy que fui víctima del Covid-19 volvería a escoger mi carrera, sin importar que estuve al borde la muerte”, así lo relata Alma Luna Reyes en entrevista para Grupo Cantón, quien es enfermera desde hace más de 10 años. Desde marzo nada volvió hacer igual para Alma, el hospital se inundó de enfermos y la muerte rondaba por todos lados, como ella lo relata.

“En la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la cual trabajo, nada es lo mismo, no hay día que no lleguen enfermos de Coronavirus, no hay descanso para el personal de Salud, menos para las enfermeras, nosotras estamos al total cuidado de las víctimas en turno”, expresa.

—¿Cuando empezaron a llegar enfermos por Covid-19, qué pensabas?

Soy madre soltera. En lo primero que pensé fue en mi hija de tres años de edad; siempre me decía yo misma, que nunca se vaya a contagiar mi hija o mi mamá por mi culpa, soy el sustento emocional y económico de ellas. En la clínica siempre nos dieron orientación a todo el personal que trabajamos ahí, para cuidarnos y prevenir que nuestra familia no se fuera a contagiar de esta terrible enfermedad. Sólo Dios sabrá cuándo llegará la vacuna y si ésta será suficiente para calmar la pandemia.

—¿Qué medidas tomabas al llegar a tu casa?

Antes de entrar, literal, me quitaba toda la ropa en el patio de la casa, mi madre me prendía la llave de la regadera para que me metiera de inmediato a bañar. Al salir sólo le daba un beso a mi bebé de buenas noches, nunca dormí con ellas, siempre me daba miedo.

— ¿Cómo fue que te infectaste?

Sé que me contagié de alguno de mis pacientes, no sabría decir de quién. Ya llevaba meses de librarla, hasta que llegó el mes de junio y me enfermé. Acudía a mi trabajo de manera normal, siempre con todas las medidas necesarias, hasta podría decir, que siempre fui extremista. Un día, sentí que me faltaba el aire, me sofocaba, pensé que se debía a la careta o al cubrebocas, a todo lo que traía puesto, pero fueron pasando los días, cada día era más constante. Hasta que un día le dije a una de mis compañeras de piso, no puedo respirar, me siento muy mal, un médico internista me revisó, ya tenía casi los 39 grados de temperatura, de inmediato me empezaron hacer los estudios correspondientes, me tuvieron que hospitalizar. Pude llamar a mi mamá, le avisé lo que me estaba pasando, recuerdo como se soltó en llanto, ¡y yo también al escucharla! Le pedí que ni fuera al hospital, que iba a estar bien, al cuidado de mis compañeras y amigas. Entre lágrimas le dije que se hiciera encargo de Rebeca, mi hija. Los días fueron pasando, me leyeron en la cama los resultados del laboratorio y en efecto, era paciente Covid.

—¿Perdiste el conocimiento, te intubaron?

Afortunadamente nunca hubo necesidad de intubarme, con los medicamentos y cuidados me fui recuperando. Mis compañeras le pasaban los recados a mi mamá.

—¿Pensaste en la muerte?

No. Para Dios no hay muerte, es vida eterna. Mi madre y yo somos mujeres de fe, sabíamos ambas que la tormenta iba a pasar, que Dios estaba con nosotras.

—¿Cuántos días estuviste internada?

Toda la cuarentena le pedí a mi jefa directa que no me diera de alta hasta que no estuviera libre del Coronavirus, así fue.

—¿Qué pasó cuando llegaste a tu casa?

Las tres: mi mamá, Rebeca y yo, lloramos mucho, nos abrazamos muy fuerte para jamás volver a soltarnos. Les dije que estaba como nueva, a mi beba sólo le comuniqué que me había ido de vacaciones por un ratito.

—¿No te dio miedo regresar a la batalla?

No. Te vuelvo a repetir que soy una enfermera de fe. Mi más poderosa arma es la oración.