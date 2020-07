Cruz Azul se sacude los fantasmas

CON UN PENALTI DE ÚLTIMO MINUTO, LA MÁQUINA SE PROCLAMA CAMPÉON DE LA COPA GNP POR MÉXICO

Por: EDER ARREORTÚA

Ciudad de México.- De manera agónica, así llegó la gloria de Cruz Azul, que anoche se proclamó campeón de la Copa GNP por México 2020, con lo que, de forma minuta recompensa su buen paso que mantuvo en el primer semestre y en esta pretemporada. El charrúa Jonathan Rodríguez se encargó de capitalizar el penalti en el ocaso del encuentro, con el que la Máquina se impuso 2-1 a las Chivas en la final del certamen.

Aunque hay que decirlo, los celestes fueron los que más propusieron, pues durante los primeros 25 minutos se tiraron al frente, mientras que los tapatíos trataban de mantener su cabaña en cero. Fue hasta la agonía del primer tiempo, cuando medianamente el Rebaño equilibró el cotejo y el tablero se mantuvo estéril.

Luego, apenas cuando los músculos estaba calentando para afrontar el complemento, al 48’, un tiro de esquina desde la punta de la izquierda terminó en los pies de Uriel Antuna, quien mandó el esférico al corazón del área y ahí aparició Alexis Vega, quien finiquitó.

Los jaliscienses se hicieron de confianza, pero prontamente les igualaron, cuando al 53’, Hiram Mier anotó en propia puerta, lo cual, resultó un balde de agua fría para los pupilos de Luis Fernando Tena.

El desafortunado suceso no desequilibró el ánimo y los dos clubes fueron por el gol del triunfo, pero en los últimos instantes una desconcentración de la zaga tapatía les pasó muy cara factura. Gilberto Sepúlveda cometió una infracción dentro del área. El defensa fue a la dividida con el codo expuesto a Romo y el colegiado no se la perdonó, de hecho, lo expulsó y ahí, desde los once pasos, Cabecita Rodríguez no perdonó. Así, en una noche de nubarrones para Chivas y de calor para los capitalinos, Cruz Azul, quienes toma un bálsamo para afrontar el torneo que se avecina.