AMLO: respeto, pero no comparto opinión de Trump sobre COVID-19

Ciudad de México.- el presidente López Obrador afirmó que no comparte la opinión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que se debe poner más atención a la pandemia Covid-19 en México y Brasil que en su país.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él (…) estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas y repito, a pesar de los pesares, considero que vamos bien, desde luego no estamos contentos, satisfechos”, dijo.

Asimismo, señaló que con el avance de los procesos electorales en Estados Unidos es normal que haya más declaraciones de este estilo por parte del mandatario estadounidense con la finalidad de conseguir más votos.

¿Que dijo Trump?

El fin de semana, el presidente de Estados Unidos aseguró que si no fuera por la construcción del muro habría un mayor número de casos de la Covid-19 en su país; pidió a los medios poner mayor atención en México que en EE.UU.

No obstante, datos de la Universidad de Johns Hopkins señalan que en Estados Unidos hay 3 millones 773 mil 832 casos confirmados y 140 mil 536 muertes por Covid-19.

Mientras que México registra 334 mil 224 casos confirmados y 39 mil 184 defunciones.