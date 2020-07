AMLO no cambiará política contra crimen

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras la difusión de un video en el que aparecen presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exhibiendo su poderío en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que no cambiará su política en torno al crimen organizado en el país y lo calificó como un acto de propaganda, señalando que son grupos de la delincuencia organizada que se heredaron de gobiernos anteriores.

“Yo sigo invitando a todos a portarse bien, a los abrazos no balazos. Yo no coincido con la ley del talión, porque el ojo por ojo… nos vamos a quedar todos tuertos. Tenemos que convencer que es mejor la paz; la violencia no se apaga con violencia”, expresó. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autentificó el material al señalar que se habría grabado en los límites de Jacreto lisco y Michoacán, en el occidente de México.

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, detalló que se trató de 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas.

Asimismo, 19 vehículos comerciales con blindaje artesanal y otros tres fuera de foco con la leyenda “Fuerzas especiales: Grupo Élite CJNG”. “Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el 03, que es uno de los que aparecen en la arenga”, mencionó el funcionario.