Un Maestro dice

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

EXISTE EL ENGAÑO DE QUE LOS ALUMNOS APRENDEN

Los maestros han expresado y con razón, que no contaron con apoyo material por parte de las autoridades escolares; en el ámbito oficial, quienes dirigen la educación del país, nunca ofrecieron el elemento más indispensable para la enseñanza a distancia, que es una computadora para los docentes, mucho menos para los alumnos. Abandono absoluto de jóvenes y niños estudiantes, quienes al final de cuentas pasaban horas jugando o perdiendo el tiempo.

Lo grave de esta situación, es que en unos días más, se iniciará el próximo ciclo escolar y no hay ninguna expectativa de que cambie este triste panorama. De esta forma se presentará el “engaño” de que los maestros enseñan y los alumnos aprenden; auténticamente una situación más falsa que una moneda de tres pesos.

Mientras en nuestro país no se entregue mayor presupuesto a este importante sector y aún más, si no se encarga la educación a profesionales de la docencia, el retroceso será incalculable. El Secretario de Educación Pública debe ser una persona con experiencia y conocedora de la problemática educativa, no un político.

Debemos lamentar que en los últimos años, el cargo que menos importa a los gobiernos en turno es el de Secretario de Educación Pública; se ha impuesto el cualquierismo, el carente de conocimientos pedagógicos para ser un “líder”, como en su momento lo fue José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet o el propio Agustín Yáñez.

Entiéndase bien: a la educación: más presupuesto, pero sobre todo, un Secretario de Educación Pública formado en los ámbitos de escuelas normalistas.