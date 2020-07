Sacan el carácter

ROBERT DANTE SIBOLDI LANZA QUE CRUZ AZUL LEVANTARÁ LA VOZ CUANDO TENGA QUE HACERLO; VA POR LA COPA ANTE CHIVAS EN CU

Ciudad de México.- Robert Dante Siboldi sacó esa garra que dicen, sólo es de los charrúas, cuando sintió que sus jugadores fueron intimidados por el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, en los penaltis.

Mucho se dijo acerca del conato de bronca que se suscitó tras la victoria de Cruz Azul, en la que los principales protagonistas fueron el mismo director técnico, Guido Pizarro y El Patón.

Y Siboldi, en lo que fue la resaca del duelo, comentó de aquella Semifinal que “no pasa nada, son cosas de la cancha y ahí se quedan. A raíz de los penales se suscitaron gritos, y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Simplemente fueron intercambio de palabras, pero es futbol, no hay problema. A nadie le gusta perder, y estos partidos son así, no son amistosos, es la palabra, pero no tienen nada de amistosos”.

Y ayer, porque las opiniones respecto al actuar de los protagonistas en el duelo en el Estadio Olímpico se mantuvieron, el mismo técnico de La Máquina ratificó que sintió un agravio hacia sus dirigidos, de ahí que optó también por levantar la voz, pues además así será de ahora en adelante.

“Sabemos que es lo que ellos (Tigres) utilizan, y se dieron cosas que de repente antes nos quedábamos callados, ahora ya no, ya no es lo que intentamos transmitir. Somos un equipo importante, y cuando alguien quiere imponernos cosas que no son futbolísticas, no lo vamos a permitir, eso es lo que yo intenté desde mi lugar”, dijo en conferencia virtual previo a la Final de la Copa GNP por México ante Chivas.

Aseveró que buscan mostrar otra cara, en la que por supuesto se antepondrá el orgullo de representar al celeste.

“Si no había en otros procesos ese carácter y personalidad, lo teníamos que retomar, porque este club así ha sido históricamente, de personalidad, carácter, de no doblarse nunca, de sacar adelante los partidos, de pelear los últimos minutos, y no estar colgado de tu travesaño tratando de buscar marrullerías para buscar el resultado o responder con línea de cinco u ocho, no considero que Cruz Azul sea para ese estilo de juego”.