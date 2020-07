Y no faltaba más en México: crean piñata de la revelación de Will Smith

Y no faltaba más en México: crean piñata de la revelación de...

Y en México no puede faltar la típica burla a las personas con una trágica situación. Y no es que seamos despiadados, más bien así encontramos forma de consolar a la persona aquejada. En estas semanas, Will Smith ha estado en la polémica porque Jada Pinkett, su esposa, salió con un amigo de su hijo.

Tras esto, surgieron memes, opiniones y hasta piñatas.

La famosa Piñatería Ramírez creó piñatas de la pareja, lo curioso es que la de Will está llorando y tiene cuernos.

Evidentemente, las piñatas se viralizaron.

También te puede interesar: