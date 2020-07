Vida saludable te ayuda a mitigar Covid

“Cuando te enteras que eres positivo, piensas que vas a morir y surge la impotencia al no poder despedirte de tus familiares y amigos, pues estas aislado”

CIUDAD DE MÉXICO.- Van varios meses donde el personal de salud mantiene una lucha constante para contener la pandemia de coronavirus, sin embargo, este parece no detenerse. Médicos, enfermeras y demás empleados de la salud ya se encuentran cansados, sus miradas reflejan cansancio, dolor, decepción y hartazgo de que la gente no haga caso de cuidarse.

Pues mientras no lo hagan, ellos se arriesgan más, es así como la terapeuta respiratoria, Beatriz Pérez Jaimes, se contagió de coronavirus al desempeñar su profesión en el Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México, sin descuidar en ningún momento a sus pacientes, pues trabajó a marchas forzadas sin descanso.

Recuerda que ella y sus compañeros del servicio de terapia respiratoria se contagiaron, posiblemente por uno de sus compañeros que asistió a trabajar, y que sin darse cuenta, ya se había infectado del letal virus.

– ¿Cuáles fueron tus síntomas?

Un día comencé a tener dolor de cabeza, molestias en la garganta, diarrea moderada, dolor ocular, ojos llorosos, fue cuando me preocupé y pensé en hacerme la prueba.

– ¿Cómo te infectaste?

En el Hospital General La Perla, donde laboro, creemos que nos contagiamos en grupo, que uno contrajo el virus sin darse cuenta y éste, pues nos infectó a los del servicio de terapia respiratoria.

-¿Cuál fue el diagnóstico?

Sólo me realicé una prueba de Covid-19, al salir positivo, empecé a tomar mis medicamentos, me aislé, me empecé a cuidar. Uno de los médicos me dijo que era asintomática, sin embargo, me tenía de cuidar.

¿Qué crees que te hizo asintomática?

Seguro fue mi estilo de vida, acostumbro ejercitarme, me alimento saludablemente y no tengo enfermedades crónicas. Ahí supe que una vida saludable te ayuda ante un posible contagio de coronavirus. Aclaro que pese a que soy asintomático, tuve dolencias mínimas…

¿Informaste a tu familia sobre tu salud?

Claro, para que estuvieran atentos y no fueran contagiados por mi irresponsabilidad.

Como laboro en un hospital, desde que inició la pandemia tuve que mandar a mi hijo con mis papás para protegerlo de algún contagio.

¿Cómo te distraías para no entrar en ansiedad?

La mente juega un papel importante en esta enfermedad, cuando te enteras, lo primero que te llega a la cabeza es que vas a morir, sientes impotencia al no poder despedirte de tus familiares y amigos, después viene la calma. Es cuando tienes que mantener la mente ocupada para no caer en depresión.

Realicé varias actividades para no enfermarme más, estuve meditando, ejercitándome, leyendo, viendo películas, hablando mucho con mis seres queridos por teléfono para que me pudiera distraer y no pensar en lo peor.

– ¿Estuviste aislada?

Sí, con mi pareja, estuve en cuarentena, los días recomendados por los doctores, tomando el medicamento y haciendo caso de las medidas que un contagiado debe tomar. Cumplí cabalmente todas las recomendaciones de los médicos. Te repito, tengo un hijo y aunque era asintomática, no podía correr riesgos. Tengo que vivir para ver crecer a mi niño.

¿Qué mensaje les das a la gente?

Primero, que se cuiden pues el Covid-19 no es mentira. Tomen sus precauciones si tienen que salie. Si no hay necesidad, no lo hagan. Sé por vivencia propia que es aburrido e incómodo estar por muchos días en casa, incluso estas como león enjaulado, ya no sabes qué hacer, pero recuerden que es para bien. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para frenar estos contagios, que no perdonan a niños, jóvenes y adultos. Todos corremos riesgo. Efectivamente, los menores de edad son quienes menos riesgo tienen, pero ellos pueden ser conductores de la pandemia, sin enterarse la pueden transmitir a sus abuelos o padres. Por ello insisto, no deben salir nadie de casa, todos a aislarnos. Ahora que está el semáforo naranja, solamente que salgan las personas que van al trabajo y si toman transporte público, o en el área de trabajo, tomen la medidas sanitarias recomendadas. Al llegar a sus casas, dejar en una bolsa la ropa que utilizaron, también los zapatos o limpiar su suela con algún desinfectante e irse a bañar. Eso es lo que le digo a la gente.