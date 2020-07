Exhiben a diputada Rojo de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México, Teresa Ramos, rechazó las acusaciones de la diputada del PVEM, Alessandra Rojo, quien aseguró mediante excitativa el pasado 15 de julio que la primera no dictamina sus iniciativas por razones personales.

La diputada Ramos informó que 4 de las 7 iniciativas, correspondía dictaminarlas a Rojo de la Vega en el período en que fue presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Primer año de ejercicio.

Explicó que 2 de las 7 fueron retiradas desde el 14 de noviembre de 2019 de manera oficial ante el Pleno del Congreso capitalino, por la misma diputada Rojo de la Vega, por lo que ni siquiera existen en la Comisión.

Ramos no solo respondió que no existen esas dos, sino que otra de las iniciativas a las que hace alusión la excitativa, ni siquiera le corresponde dictaminar a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, ya que sólo se la turnaron para emitir una opinión.

Respecto a las 3 restantes, Ramos señaló que no incluyeron un impacto presupuestal, por lo que aún no se sabe cuánto costaría su aprobación, aunado a que una de ellas caería en sobrerregulación, al no estar alineados con Cofepris.