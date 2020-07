Estiman 10% de casos más, de los confirmados

MIENTRAS QUE LAS DEFUNCIONES CALCULADAS EN LA NACIÓN AZTECA REBASAN LAS 40 MIL

CIUDAD DE MÉXICO.– Este 17 de julio se reportó una estimación de 10.96 por ciento de casos más de coronavirus, de los 331 mil casos confirmados, de acuerdo con los datos abiertos del gobierno federal, sobre la situación de la pandemia de la enfermedad respiratoria, en nuestro país.

A 141 días de que se notificó el primer caso de coronavirus, en México, hay un total de 372 mil 99 connacionales positivos estimados, mientras que las defunciones, igual estiamdas, alcanzaron las 40 mil 209. Asimismo, al día de ayer, hay 50 mil 498 casos activos estimados de personas con el SARS-CoV-2 dentro de su organismo.

REGRESO A LAS AULAS

Ante la imposibilidad de que alguno de los estados del país avance al color amarillo de vigilancia epidemiológica, y todavía más lejos del color verde, para regresar a la mayoría de las actividades sociales, la Secretaría de Salud ya determinó que en agosto será imposible el regreso presencial a las clases en todos los niveles educativos.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no está tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar (a clases), quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, expresó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia vespertina, dijo que el 16 de julio se reunió virtualmente con el secretario de Educación Pública, y el próximo martes se llevará a cabo la sesión periódica, en donde “analizaremos con mayor detalle las propuestas”.

La siguiente semana, del 20 al 27 de julio, permanecerán en semáforo rojo 18 estados; mientras 14 estarán en naranja.