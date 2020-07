LA CANTANTE, ORIGINARIA DE BAJA CALIFORNIA SUR, TIENE PROBLEMAS CON EL OJO IZQUIERDO Y CASI NO VE CON EL DERECHO

La intérprete de la canción “Yo no creo en los hombres”, también conocida como La Reina del Pasito Duranguense, Diana Reyes confesó que hoy día no puede estar sola, necesita compañía, debido a que ya casi no ve; poco a poco está perdiendo la vista. “Ya no puedo estar sola; sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica porque no veo cuando hay un escalón”. La cantante del género de regional mexicano asegura que ya no ve con su ojo derecho y que su ojo izquierdo tiene problemas porque la córnea se dilata y eso hace que no pueda mirar bien, eso merma su calidad de vida.