AUNQUE SE MANTIENE ESTOICO, EL VASCO SABE QUE SU LEGANÉS ENFRENTA A UN EQUIPO CON GENES GANADORES, AL CAMPEÓN

Leganés, España.- El escenario se salió de contexto, pues Javier Aguirre aceptó a un equipo como el Leganés, que pelearía en el otro torneo, ese mismo en el que toman parte los más modestos de la LaLiga para mantener la categoría, pero jamás que habría un larguísimo parón por una mentada pandemia.

“Lo de pelear por el descenso sí, esa experiencia sí la tengo. Pero este cúmulo de adversidades por parte de las circunstancias naturales de una pandemia mundial y por parte de las circunstancias particulares del Leganés, de nuestros movimientos y nuestras lesiones, son muy especiales.

“Nunca me había pasado. Pero llegamos vivos al último partido, que eso es lo que importa. Ha sido una temporada excepcional, porque nunca habíamos parado a media Liga, nunca habíamos estado encerrados a media Liga”, opinó el técnico mexicano y, respecto a que se juegan el domingo su permanencia ante el Real Madrid, adelantó que enfrentarán a un equipo que tiene como naturaleza ser competidor.

“El Madrid es el Madrid de toda la vida. Tiene el gen ganador, el gen competitivo. Tienen esos retos que menciona la prensa de máximo goleador, el de las victorias seguidas… no se va a relajar.

“Y, aunque hagan cambios, jugarán futbolistas de primerísimo nivel. Además, no terminan la temporada, continúan con la Champions. Ellos no se relajan nada, son el Madrid de toda la vida, y me espero al mejor Madrid, esa es la verdad”, agregó en conferencia de prensa.

LA ECUACIÓN

Para el conjunto leganense, la operación valedera para ser de Primera División ni siquiera representa tanta complicación, en cuanto a sumas, restas o divisiones, pues tiene que ganarle al Campeón Madrid, y esperar que no lo haga el Celta de Vigo de visita ante el Espanyol de Barcelona, equipo descendido hace un par de Jornadas.

“Lo que está en nuestro alcance lo intentaremos, intentaremos ganar el partido, porque es el único resultado que nos vale. Luego hay que esperar que el otro resultado nos favorezca. No puedes pedirle nada a nadie, porque si no haces tú lo tuyo, no mereces que los demás lo hagan. “Confiamos en nuestras opciones, pero dependemos de terceros. Eso habla de que algo habremos hecho mal. Confío siempre. Siempre confié en el futbol. Once contra once. Que gane el mejor con un juez que señala infracciones. Eso es el futbol. En eso confío desde que comencé hace 43 años”.