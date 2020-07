Con pata mocha robaba en calles de Ecatepec

ECATEPEC, EDOMEX.- Estar minusválido no le impidió a un hombre meterse a delinquir y fue detenido junto con un cómplice cuando asaltaban en calles de este peligroso municipio. El hampón, identificado como Arturo “N”, de 42 años, no contaba con una pierna, pero eso no fue impedimento para que junto con su compinche Ricardo Adolfo “N”, de 23 años, se metieran a robar a una casa habitación en la colonia Ciudad Azteca.

Los delincuentes sometieron a su víctima y la encerraron en uno de los cuartos del inmueble, mientras se apoderaban de diversos objetos; luego escaparon a bordo de un automóvil Neón blanco, con placas de circulación NMU-46-85.

El dueño de la casa solicitó apoyo a la policía y los ladrones de casas habitación fueron asegurados calles adelante con varios electrodoméstico en su poder, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de San Agustín.