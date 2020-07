Pasó de salvar vidas a una lucha propia contra el Covid

Afirma que nunca le tuvo miedo al virus, por eso decidió ayudar a muchos contagiados que no querían ir a hospitales.

Por: FRANCISCO OLÁN

María Teresa Valdivieso Cervantes, una médico cirujano egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), encontró una oportunidad laboral fuera de su estado natal.

Afirma que entró a trabajar en el Hospital General de Tijuana, actualmente en reconversión para pacientes Covid-19, y de ser una heroína salvavidas, se convirtió en una paciente al ser contagiada con el virus SARS-CoV-2.

Aunque no sabe a ciencia cierta dónde se contagió, precisa que pudo haber sido en el hospital, pues ahí se la pasaba el mayor tiempo y en contacto permanente con gente enferma, incluso con sus propios compañeros.

En entrevista con Grupo Cantón señala que aunque estuvo seis días hospitalizada y con la mejor atención, actualmente se encuentra en su domicilio situado en Tijuana. Afirma que ya pasó lo más grave, pero sigue recuperándose con un tanque de oxígeno y confía en Dios de que las cosas pronto mejorarán.

En la charla afirma que antes de caer enferma, por humanidad trataba a algunos pacientes en su domicilio, debido al miedo que tienen muchos de ir a los hospitales.

Hacía la labor de que acudieran a tratarse a un hospital, pero ante su negativa los tenía que auxiliar.

María Teresa asegura que nunca le tuvo miedo al virus, por eso decidió ayudar a muchos enfermos.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Primero empecé con dolor torácico (del pecho), cefalea (dolor de cabeza con pesadez), que era esporádica. Después llegó la fiebre, artralgias (dolor de articulación), mialgias (dolor muscular), disnea (dificultad para respirar) de pequeños esfuerzos, hasta que empezó a bajar la saturación de oxígeno por el proceso inflamatorio.

—¿Dónde te contagiaste?

Realmente desconozco con certeza dónde, en qué lugar pude contagiarme. Mis colegas refieren que por la carga viral pudo provenir del Hospital General de Tijuana (HGT), actualmente hospital en reconversión para pacientes positivos a la enfermedad Covid-19, o en un consultorio privado, en donde veo cualquier tipo de consultas y pacientes ambulatorios con el mismo padecimiento del virus. Por humanidad también he tenido que tratar pacientes en sus domicilios, debido al miedo a la muerte, que tienen de ir a los hospitales. Evidentemente, primero hago la labor de convencimiento para que acudan a tratarse a un hospital, pero ante su negativa los auxilio a domicilio. Nunca le tuve miedo al virus, humanicé mucho la enfermedad. Donde todos ven rechazo, yo veo la oportunidad de salvar una vida.

—¿Te hospitalizaron?

Sí me hospitalizaron seis días en el HGT; estuve en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) número uno. Evidentemente fui atendida con prontitud en el hospital, sin restricción de medicamentos y de atenciones.

—¿Cómo superaste la enfermedad?

Me aplicaron tratamiento contra la tormenta de citoquinas. El Tocilizumab, que sirve para tratar la inflamación en artritis reumatoide. Pero todavía tengo que estar en reposo hasta volver a saturar al 98 por ciento de oxígeno. Me dieron de alta para evitar una infección intrahospitalaria, pero aún sigo un poco delicada. Confío en Dios en recuperarme totalmente.

—¿Cómo cambió el virus la dinámica en tu hogar?

Sí cambió la dinámica porque no puedo hacer medianos esfuerzos. Tengo un tanque de oxígeno en mi habitación, por el momento. Espero que todo cambie rápido. En casa mi esposo Moisés Pérez me ayuda a pasarme la comida. La deja en la mesa, después que termino se lleva el plato. También me ayuda mi hermano. Él Siempre me apoya.

—¿Qué mensaje le darías a las personas?

Las personas deberían de tener conciencia de lo caro que es lidiar con un paciente Covid grave. Es una catástrofe si no tienes recursos extras. Es importante que tengan los cuidados pertinentes.