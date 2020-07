Michelle Obama se vuelve podcaster

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama anunció el jueves en las redes sociales que difundirá su propio podcast a partir del 29 de julio, exclusivamente en Spotify.

En el podcast, realizado por la productora Higher Ground fundada por el expresidente Barack Obama y su popular esposa, Michelle Obama dialogará con familiares como su madre y su hermano, colegas, amigos y entrevistará a varias personalidades.

“Mi esperanza es que esta serie pueda ser un lugar para explorar juntos temas significativos y analizar las muchas preguntas que todos estamos tratando de responder en nuestras vidas. Quizás más que todo espero que este podcast ayude a los oyentes a abrir nuevas conversaciones -y conversaciones difíciles- con la gente que más les importa. Así es como podemos tener más comprensión y empatía uno por el otro”, dijo Michelle Obama en un mensaje de video difundido en las redes sociales.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020