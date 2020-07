“Tik toker” por moda o cómo perder tu trabajo como profesora

Tik Tok se ha posicionado como una de las aplicaciones más usadas en la cuarentena. La facilidad de uso, aunado a los contenidos diversos en los que cualquiera puede volverse viral, le han dado tal popularidad. Chicos e incluso adultos se han sumado a la viralidad de los videos, pero algunas veces, las cosas salen mal para quienes participan.

Este el caso de Elena Cuétara, directora de una escuela primaria, quien con aún 25 años de trayectoria fue despedida por hacer un Tik Tok donde imitaba a Paulina Rubio en “mal estado”.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó Elena en su cuenta de TikTok.

La escuela y ella se mantienen con buenas relaciones, e incluso recibió mensajes de apoyo de otros grupo de padres que dijeron saber que se trataba de una broma.

