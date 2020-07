“Me sentí morir, cuando supe que tenía Covid”

“La enfermedad, me ayudó a madurar, a valorar las cosas, a reflexionar, a darme cuenta de lo verdaderamente valiosa que es la vida”

Por: MARCO CONTRERAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias celebridades de la farándula mexicana han salido adelante, después de haberse contagiado de coronavirus, tal es el caso de Camila Sodi, Odalys Ramírez, Pato Borghetti y Margarita Gralia, entre muchas otras.

Sin embargo, ninguna de estas estrellas vivió un calvario tan fuerte como la exintegrante de la cuarta generación de La Academia, Jolette Navarrete, quien se encomendó a Dios luego de que del diagnosticó positivo de Covid-19 y le dijo que podría pasar lo peor, puesto que ella, con anterioridad, había padecido de una severa neumonía y además tenía las defensas muy bajas.

La polémica cantante se encerró a piedra y lodo en su casa de la Ciudad de México para no contaminar a sus familiares y se aferró a la oración para que el Creador tuviera misericordia de ella.

-¿Cuáles fueron los síntomas que te hicieron sospechar que tenías Covid?

“Sospeché desde los primeros síntomas, pero la prueba me la hice hasta los 20 días, y la verdad es que yo desde los primeros síntomas me mantuve en cuarentena voluntaria, me recomendaron tomar vitamina c, d y zinc, eso como que me ayudó a librar la fase más complicada. Empecé con mucha tos, escalofríos, dolor de cabeza y un ardor intenso de ojos… Estornudaba mucho. Así fueron las primeras semanas y luego también me dio mucha diarrea, después de eso empecé con falta de aire, la tos bajó pero la falta de aire era terrible. Desde ahí dije ‘ya me dio esto’, fue horrible. Cuando me enteré que estaba infectada me sentí morir”.

-¿Cómo te infectaste?

“La verdad es que no supe cómo pasó porque yo me estuve cuidando en todo momento. Supongo que fue en una de las salidas al súper. Porque no salía para nada de mi casa”.

– ¿Qué te impulsó a hacerte la prueba Covid?

“Me esperé 20 días para hacerme la prueba, aunque los síntomas día con día eran más intensos, pero cuando me enteré que sí efectivamente estaba infectada, en ese momento me sentí morir, no sé si fue mental pero empecé a sentirme terriblemente mal”.

-¿Cuál fue tu diagnóstico?

“Muy malo, el doctor me dijo que ‘como la enfermedad está en tus pulmones y has tenido neumonía antes, te puedes morir porque además tus defensas están muy bajas, puede pasar cualquier cosa’, así me explicó el médico que me atendió. La verdad en ese momento sí me sentí en shock. Busqué oración, la paz y los sacramentos, un mes antes estaba en el antro bailando “La Tusa”, así cambia la vida, en un instante”.

-¿Cuál ha sido la reflexión que te ha dejado todo esto?

“Esto de mi enfermedad repentina me ayudó a madurar, a valorar las cosas, a reflexionar, a darme cuenta de lo verdaderamente valioso que es la vida. Ahora disfruto todo, ahora mismo estoy en el pasto viendo pajaritos y eso lo disfruto enormemente, las cosas más sencillas ahora las estoy disfrutando mucho, no las valoraba. Un mes antes estaba en el antro bailando La Tuza, así cambia la vida en un instante”.

– ¿Les avisaste a tus familiares?

“Sí, le dije a mi familia que tenía el virus pero no los alarmé, me quedé en mi casa de CDMX a pasar la cuarentena. Lo primero que pasó por mi mente fue hacerme responsable de lo que la vida me presentó en ese momento, pensé mucho en Dios, me encomendé a él, recé mucho… Lo más importante, es que empecé arreglar mi situación con mi gente”.

-¿Qué mensaje le darías a la gente que está pasando por esta situación?

“Si la libre yo con bajas defensas, con un pronóstico negativo, con una carga viral que me dio y así, salí adelante sola, todos podemos salir adelante… Creo que cualquiera la puede hacer. Lo importante es alimentarnos bien, dormir bien y leer pocas noticias (bromea). A pesar de todo la libré, lo importante es conservar la calma”.