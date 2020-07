Estos son los horóscopos de Yamarash para este jueves 16 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Tauro, usa amatista para potencializar tu energía.

ARIES

(marzo21/abril20)

ARIES (marzo21/abril20) Son ciertas algunas noticas que llegan y comentarios de personas que escuchas pero no del todo, investigar un poco más no estaría mal. La constancia y las ganas que le pongas a tus proyectos darán buenos resultados muy pronto.

TAURO

(abril21/mayo21)

No te quedes estancado en ideas erróneas que algunas personas trataron de meter a tu mente con tal de sacar algún provecho. No puedas el control de tus emociones y se equilibrado en tus consejos, no favorezcas a conveniencia de algunos nada mas.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Te envuelve la amabilidad para hacer actividades de limpieza. Nuevas condiciones exigen que sean implementadas para continuar trabajando. Se despeja el camino para dirigirte a donde te sientas feliz. Convives de manera muy romántica y amorosa para unirte con la pareja. Desciende la ayuda divina para conceder un milagro.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Estás dispuesto abrir el corazón expresando lo que sientes. Despeja las dudas para generar certidumbre a lo que haces. La voluntad de tu ser impone lo que quieres hace. El impacto del sol ilumina con gratitud para fijarte en lo que tienes. Controla un impulso o te vas arrepentir.

.

LEO

(julio23/agosto22)

Fíjate bien lo que comentas o puedes decir cosas que lastiman. Estas generando tu destino con cada acción. La compatibilidad con tu ser amado derocha el deseo y la pasión. Asegúrate de no asistir a lugares de alto contagio para no enfermar.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Vecinos y compañeros entrometidos que tratan de sacarte información y así perjudicarte así que ten más cuidado. Evita entrar en pláticas complicadas de las que no tengas la suficiente información. Comienza nuevas rutinas como gimnasio o algún deporte y así evitarás descuidarte.