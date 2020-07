R-10

SALVADOR TREJO

Es verdaderamente vergonzoso ver cómo los abogansters de peligrosos delincuentes se chamaquean a los jueces con argumentos inverosímiles y éstos se la tragan todita.

Como sucedió con el juez Luis Rubén Escobedo Blanco, quien se pasó de verdura y en forma increíble le dio quebrada a Ángela Millán López, Luis Alberto Beltrán y Andrés Felipe Sánchez Guerrero, tres peligrosos zorreros (ladrones de casas) colombianos que traen bien juidos a los habitantes de la colonia Lindavista en la GAM, a los que les han vaciado sus chantes un restaurant de veces.

Pero nada de esto valió para el impartidor de justicia, ya que los abogansters de los ratas colombianos presentaron un “dictamen criminalístico privado” que no era más que una chinche secuencia de fotos tomadas de un video de seguridad, donde no se ve la captura de los susodichos en el punto en donde, según los atoraron los tiras. Y ¿qué creen? El juez se la tragó todida y no los vinculó a proceso pese a que los habían atorado con la manos en la masa con una guato de bolsitas de coca; además son lacras que vienen a pintarnos mocos en nuestro terruño.

El TSJ debería investigar el sospechoso proceder de estos juececillos de quinta.