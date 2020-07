Dejó sin trabajo al paparazzi que golpeó

TRAS LAS AGRESIONES DE LA CUBANA Y SU PAREJA, EL FOTÓGRAFO PADECE DE INSOMNIO Y ANSIEDAD

Por: Marcos Contreras

Luego de que Livia Brito se disculpó por agredir a Ernesto Zepeda a las afueras de un hotel en Cancún, el fotógrafo contó, en exclusiva a Grupo Cantón los detalles.

“Después de 14 días de lo sucedido Livia Brito ofreció una disculpa, pero empezó a mentir otra vez, pues dijo que yo la acosé, cosa que es mentira, yo estuve a 15 metros de ella, la primera vez que me vio se fue sobre mí y empezó a golpearme, además dijo que yo la empuje y eso también es una mentira. Nunca mencionó que iba acompañada y que su novio me agredió”.

Continuó. “Ahora ya la tachan de mentirosa, pide disculpas para los involucrados, pero el daño sigue ahí, yo no tengo trabajó desde hace 15 días, el equipo me lo robó y ahora dice que está en la fiscalía en donde la denuncié, y de todas maneras no puedo trabajar puesto que la cámara es evidencia del caso”.

Va a dar al psiquiatra. “El 24 de julio tengo mi cita con el psicólogo porque no he podido dormir y he tenido ataques de ansiedad y continúo intranquilo, como no he resuelto esto no tengo manera de trabajar y eso es muy preocupante para mantener a mi familia. Tengo un hijo y viene una nena”.