Bares se volvieron clandestinos

DESDE QUE INICIÓ LA CAMPAÑA “QUÉDATE EN CASA”, ALGUNOS OPERAN A ESCONDIDAS DE LAS AUTORIDADES CAPITALINAS

Por: BARUCH QUINTERO

CIUDAD DE MÉXICO.– Aunque algunos bares se vieron en la necesidad de cambiar de giro hasta que se permitió el consumo en los establecimientos, otros optaron por seguir abiertos desde el inicio del confinamiento social, pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ante la pandemia de Covid-19; claro, de manera clandestina.

En un trayecto realizado por Grupo Cantón en la Zona Rosa, se pudo constatar que al menos un bar, sigue operando como tal, a hurtadillas de las autoridades. El bar “La Kapri”, como lo llamó uno de los empleados que se dedican a cazar clientes sobre la calle de Génova, opera aún con venta de cerveza y alcohol, sin sana distancia.

La Kaprichosa es el nombre completo del ahora bar clandestino que se ubica en la calle de Florencia 41, casi en la esquina con Londres… para ingresar, tienes que ir por calles aledañas del establecimiento, por donde los “promotores” en voz baja te ofrecen ingresar. Te llevan por una entrada mientras entre ellos se monitorean, cual halcones, para evitar que las patrullas los detengan.

Como si no hubiese pandemia, operan hasta las tres de la mañana, y desde que inició la campaña “Quédate en casa”, acusa uno de los asistentes, “están en modo clandestino y las medidas de higiene no son respetadas, pero sin música, para no levantar sospechas”. Cabe destacar que en otras zonas de la CDMX, como el Centro Histórico, opera el famoso Bar Pata Negra, ubicado en la calle 5 de Mayo.