Siempre a la vanguardia

EL PERIODISTA SE HA COLOCADO COMO EL NÚMERO UNO DE LOS ESPECTÁCULOS CON SU PROGRAMA DE PRIMERA MANO

No cabe duda que el talento y profesionalismo del periodista Gustavo Adolfo Infante es inagotable, pues sigue ofreciendo al público en su programa De Primera Mano, las noticias más impactantes del espectáculo, cobijadas por exclusivas que dejan a los espectadores atónitos. Tal es el caso de la primicia que dio el viernes pasado con el tema de Américo Garza, quien dejó ver a sus hijas, a través de una video llamada, a sus abuelos, y que decir del bombazo informativo que presentó este lunes, en donde Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, arremetió en contra de Adal Ramones. Esto, sólo por mencionar algunas notas que han acaparado los titulares de otros medios de comunicación.

“El día de hoy vamos a tener un bombazo informativo, que muchos programas el día de hoy lo van a retomar, va a ser retomado por páginas de internet, radio, por periódicos el día de mañana, por revistas, van a cambiar las cabezas de los programas de espectáculos con lo que tenemos el día de hoy y usted va a ser testigo”, así de interesante inició el programa el periodista el día viernes 10 de julio, en donde dio un preámbulo para dar paso a su exclusiva de Américo Garza, actual pareja de Karla Panini, en donde Gustavo hizo alarde de su profesionalismo para ser el intermediario del enlace online que tuvieron las hijas de la finada Karla Luna, Sara de 11 y Victoria de 8 años, con sus abuelos, después de una larga guerra de dimes y diretes entre Américo y la familia de la artista.

No satisfecho con la tremenda exclusiva, Gustavo Adolfo y su equipo de trabajo, soltaron el lunes otra bomba, pero en esta ocasión de la expareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, quien en plena Fiscalía de la Justica de la CDMX, habló cosas terribles del actor y comediante Adal Ramones, pues según el conductor de la pasada Academia, en cierta ocasión Giovanni le pidió que se alejara de Ninel, en el tiempo en que Adal y la artista trabajaban en el Tenorio Cómico. Esto fue lo que contestó Medina:

“La verdad es que cuando escuché las declaraciones (de Adal Ramones) me llamó mucho la atención porque en primera son totalmente alejadas de la realidad, no me extraña por el presunto estado en que estaba todas las noches en el teatro, él y dos personas más había noches que no podían terminar las funciones”, con esas palabras se le fue Giovanni a la yugular a Adal frente a la cámara de Imagen Televisión.

Además de estas notas informativas, Gustavo se ha caracterizado por presentar información exclusiva de los grandes de la farándula como Luis Miguel, Andrés García, Carlos Cuevas y muchas personalidades del medio artístico, siempre con ese toque que lo ha convertido en el preferido de los conductores de espectáculos en la televisión.