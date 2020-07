Metro reabre estación Zócalo con horario especial

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este martes la estación Zócalo ofrecerá servicio únicamente de 11:00 a 17:00 horas.

La estación Zócalo así como Merced y Allende se encuentran cerradas como medida para disminuir el flujo y concentración de personas en la zona centro de la ciudad.

Las autoridades reiteraron a los usuarios del metro no salir de casa si no es necesario y en caso de salir usar cubrebocas y caretas para no contagiar y no contagiarse.

El Metro recodó las cinco reglas básicas para viajar dentro de la red: