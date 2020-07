Ferka Quiroz lo está dando todo en “Guerreros 2020”

View this post on Instagram

Por fin llegó el día y empezamos con @guerreros2020mx Moría de ganas de contarles que #yosoyleon #guerreros2020 Ya se la saben felina mood forever 🦁🔥 #Comper #abranseperras ESTOY FELIZ! Esto se va a poner bueno. Gracias @magdaproducer , Gracias @andy___rodriguez son un tremendo equipos. A romperla! Venga!!! AMONOSRICKY 💋💫