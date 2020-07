Despedida en grande

EL MOSCO DE LA MERCED QUIERE RETIRARSE CON LA MÁSCARA DE ATLANTIS EN SUS MANOS, TAL VEZ EN HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2021

Ciudad de México.- El retiro de Fuerza Guerrera estaba programado para este año, y preparó una serie de presentaciones en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana para despedirse de sus fanáticos; sin embargo, un enemigo desconocido, el Covid-19, llegó a truncar sus planes.

Pese a ello, el llamado Mosco de La Merced no se agüita, y confirma en entrevista vía online con Grupo Cantón que el momento de decir definitivamente adiós de los cuadriláteros simplemente se aplazó, pues él mantiene firme su decisión referente al retiro.

Y el gladiador rudo anuncia que su despedida de los cuadriláteros tal vez podría ser en una lucha de máscara contra máscara contra Atlantis. “Esta pausa me ha hecho reafirmar el retiro, posiblemente para marzo del siguiente año. Ya tuve una estelar con El Santo, pero me gustaría una última lucha con Atlantis, si es posible. Ya teníamos una propuesta de máscara contra máscara, pero no depende ya de mí. Sin duda que me gustaría irme con mi máscara, así que como profesional, espero una buena propuesta”, lanza.

Agrega que está por regresar y presentarse en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), y que le gustaría que su última vez dándole a los costalazos sea en el Homenaje a Dos Leyendas de 2021, en una batalla de apuestas con el Ídolo de los Niños, pues nada sería más satisfactorio para él que irse con la tapa del odiado rival en sus manos. “Esto podría ser en marzo, estoy platicando con la empresa esta situación”, enfatiza.

“El único pecado de Atlantis es que ha sido fiel al CMLL, pero en verdad nadie le ha regalado nada, yo he tenido grandes batallas con él, y una última en mi lucha de retiro sería como la cereza en el pastel, por que él es el estandarte del Consejo, y una victoria a mi favor me convertiría en leyenda. Espero que Atlantis le eche muchas ganas, porque anda lastimado como varios de nosotros, y ojalá eso le dé pauta para que también se retire y no ande causando lástima”, aconseja.

PREPARADO

Explica que decir adiós no es fácil, porque no cree que ningún luchador esté lo suficientemente preparado para ese momento; sin embargo, aunque extrañará los encordados, este confinamiento le enseñó que también hay otras cosas importantes en la vida, como la salud, la familia, por lo que ahora más que nunca se siente preparado para completar ese momento.

“Siento que ya es el momento del retiro, porque quiero dedicarles tiempo a mis hijos, nietos y algunos negocios que tengo de alimento para mascotas; vendré a las luchas simplemente como espectador, porque ese gusanito nunca se va a terminar”.

Sobre qué va a pasar con su legado después de su retiro, manifiesta que uno de sus miedos al retirarse es que su nombre se perdiera, pues su hijo Juventud Guerrera tiene su propia carrera, su propio legado, y que su hija y su otro hijo buscaron un camino en la lucha libre, pero cree que su nombre está en buenas manos con Fuerza Guerrera NG.

“Fuerza Guerra Nueva Generación es un alumno de muchos años, en el físico se parece a mí, y sí me gustaría que estuviera en CMLL con el personaje tal cual, sin ninguna modificación, estamos trabajando en eso, pero todo esto que ha pasado está retrasando las cosas”, finaliza.