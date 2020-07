Dai Liparoti presenta un “Dulce Veneno”

Like

Dai Liparoti presenta su nuevo tema “Dulce Veneno” el cuál se desprende su EP homónimo, una balada llena de matices sensuales que logra destacar el rango vocal de Dai.

Este es el tercer tema que Dai da a conocer de su primer producción discográfica y el video fue filmado y dirigido por ella de manera casera con su teléfono móvil por causa de esta cuarentena.

“Esta una canción que compuse de la mano de Mónica Méndez y Juan Ayala que son dos compositores mexicanos, hace un año fue que la escribimos. La producción de esta canción corrió a cargo de Saak quien es un artista y un gran productor”, nos comentó en exclusiva para Diario Basta!

Además este tema es parte de la serie ‘El&Elle’, la cual es una producción realizada cien por ciento desde casa, “para mí fue mucha emoción cuando me comunicaron que la actriz y productora de esta serie ‘Sarah Barlondo’ había quedado encantada con la canción y que quería ponerla en una de escenas más importantes del capítulo cuatro, fue muy linda la experiencia y de hecho pegamos muy buena onda, además como actriz voy a formar parte de dos capítulos en una colaboración y vamos a tener una sorpresa más con los actores de esta serie”, Dai en exclusiva para Diario Basta!

Otro proyecto que tiene Dai es ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ que por temas de pandemia dejó la cartelera como todas las obras pero están punto de regresar. “La realidad es que Alex Gou, el productor, tiene toda la voluntad de regresar, de hecho hemos tenido cambios de fechas posibles ya tres veces, pero la idea es que sí regresemos a tener una temporada no muy larga como de un mes o mes y medio en la Ciudad de México y algunas fechas de gira que quedaron pendientes, se supone que comenzamos en octubre y hasta fin de año” Dai para el diario.