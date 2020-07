Cabal Peniche, “nada que ver con nosotros”: AMLO

Ciudad de México.- el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la participación del exbanquero Carlos Cabal Peniche en alguna licitación del gobierno, específicamente en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.

El mandatario mexicano señaló que en cuanto se detecta un posible caso de corrupción se revisa, por lo que descartó participación alguna del personaje de quien dijo desconocer el interés y quien no tiene “nada que ver con nosotros”.

“Da la casualidad que es mi paisano, pero yo no protejo a nadie. Eso no significa nada. Ni significa ningún tipo de relación. Tengo relaciones de amistad pero no complicidad con nadie. No llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”, dijo AMLO.

Asimismo, López Obrador destacó que su gobierno da seguimiento a todos los procesos de licitación para que se hagan de manera transparente, y “cuando se detecta que no son las mejores empresas, se interviene y cancela cualquier operación”, aclaró.