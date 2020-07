Por cumplir, se contagió de Covid

“Cuando supe que era portadora de coronavirus, sí informe a mi familia, para que supieran y tomarán sus precauciones”

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.-En esta pandemia de Coronavirus, los empleados del sector salud arriesgan su vida diario, son quienes están en el frente de la pandemia, pese a que en algunos lugares han sido golpeados, incluso asesinados por portar una bata blanca.

Yuliana Esparza Moreno de 39 años, terapeuta respiratoria del Hospital General la Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México, se contagió de Covid-19, haciendo su labor sin descuidar a sus pacientes, pues trabajó a marchas forzadas sin descanso para abatir la enfermedad.

Ella y más de sus compañeros del servicio de Terapia respiratoria se contagiaron, posiblemente por uno de sus compañeros que asistieron a trabajar y que sin darse cuenta ya se había infectado del tan letal virus.

— ¿Cuáles fueron tus síntomas antes de saber que tenías Covid- 19?

Cuando me comencé a sentir enferma, tuve algunos síntomas, como dolor de garganta, comezón en los ojos y dolor en las rodillas

— ¿Cómo te infectaste?

Realmente no supe cuando me contagié, pero en el Hospital General la Perla, donde laboro, creemos que nos contagiamos varios compañeros por alguno de nosotros que contrajo el virus y éste, pues nos infectó a los del servicio de terapia respiratoria.

— ¿Cuál fue el diagnóstico?

Fue un raro, cuando empecé a sentir los síntomas, me realicé dos pruebas de Coronavirus, tuve dos resultados diferentes, el primero fue preliminar positivo SARS-CoV-2; y cuando me entregaron mi resultado oficial fue positiva a Covid-19. Por lo que mentalmente me derrumbé.

— ¿Qué crees que te hizo asintomática?

Para mi fortuna fui asintomática, pero si tuve algunos leves síntomas y como estoy muy cerca de doctores, pues siempre estoy alimentándome de información, por eso cuando me sentí mal, luego me hice la prueba. Yo creo que no me pegó tan duro, porque estuve reforzando mi sistema inmunológico por medio de vitaminas y en cuestión natural estuve tomando jengibre.

Desde tiempo atrás había escuchado que el jengibre era muy bueno para prevenir las enfermedades respiratorias, por lo que tomé mis precauciones.

A la fecha me sigo cuidando, pues recientemente se informó que los pacientes con Coronavirus que son asintomáticos y que pasan la enfermedad de una forma no tan agresiva, también padecen modificaciones en sus pulmones.

— ¿Informaste a tu familia sobre tu estado de salud?

Cuando supe que era portadora de Coronavirus, sí informe a mi familia, para que supiera y tomarán sus precauciones. Yo no quería que mi familia sufriera tan letal enfermedad por mi culpa. Ellos, tomaron sus precauciones, poca comunicación conmigo.

— ¿Cómo te distraes para no entrar en ansiedad?

Fui difícil, pero uno tiene que buscar la manera de no perturbar tu mente, primero, se me ocurrió colorear, meditaba, leía y veía un poco de televisión para que no me fuera a enfermar de depresión o la enfermedad entrara en mi mente. La meditación me ayudó mucho para mantener relajada mi mente. En otras ocasiones escribía, algo así como un diario, donde ponía todo lo que se me ocurría, terminaba coloreando y eso me sirvió mucho. También me armaba rutinas para ver televisión, alguna serie que me interesaba mucho, para no aburrirme y dejar que pasaran el tiempo. Siempre traté de tener ocupada la mente, evité el pánico, eso creo me valió para no caer en depresión.

— ¿Estuviste aislada en tu casa?

Desde que me enteré que estaba infectada por Coronavirus, estuve aislada en mi casa por 14 días sin salir para nada con mi pareja, a mi hija la tuve que mandar con su papá, para que no se contagiará, aunque sufrí mucho al estar lejos de ella.

— ¿Qué mensaje les das a la gente para que se cuide?

Que se guarde en su casa para evitar contagios de Covid-19, pese al semáforo en que estemos, la verdad esto sigue muy duro.