Límpialo, ¡pero así no!: empleado limpia las canastas ¡con su saliva!

Con la reapertua de centros comerciales, las tiendas departamentales y supérmercados están tomando medidas para que los clientes Puedan mantener su salud. Pero hay medidas que los mismos trabajadores, o hace sin conocer las consecuencias o lo hacen por simple maldad.

En redes sociales fue difundido un video que muestra a un empleado de supermercado limpiando con su saliva las canastas que ocupan los clientes para transportar sus compras.

Hasta el momento se sabe que estos hechos ocurrieron dentro de una sucursal de la cadena FreshCo, de la ciudad de Toronto, en Canadá.

En el video se puede ver al hombre de la tercera edad tomando un trapo, escupiendo en él y “limpiando” la superficie de una de las canastas.

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx

