El informante oficial

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DESIGNÓ COMO VOCERO EN EL…

…tema del Covid-19, al subsecretario Hugo López-Gatell; en varios aspectos ha sido claro y profesional, pero en otros ha dejado insatisfechos a varios sectores y esto se debe, en buena medida, a que el Dr. López-Gatell, toma posturas imperativas e incluso draconianas.

Al inicio del conflicto, el subsecretario precisó que era inconveniente utilizar cubre bocas, posteriormente cambió de opinión. Su desempeño ha producido confusión y falta de transparencia, particularmente en lo que se refiere al número de afectados y muertes por el el virus.

La costumbre de ocultar información ha sido una constante de nuestros gobiernos, algo que al final de cuentas produce una gran desconfianza, siendo el caso que en un problema de tal magnitud, como lo es el Covid-19, lo que más se reclama es precisión y sugerencias oportunas que sirvan adecuadamente a una población cada vez más angustiada.

Definitivamente lo recomendable es no dejar toda la carga y la responsabilidad al Dr. López-Gatell, y las decisiones frente a la pandemia las debería tomar un Consejo de Salud, que si bien ya existe, lamentablemente no ha tenido participación en el dramático conflicto que a diario se vive. Lo que sin duda también preocupa y no deja de ser más que un grito de angustia, es que la información sobre los tratamientos concretos para enfrentar la pandemia, no se ofrecen al grueso de la población, que con verdadero pánico acude a los centros hospitalarios, que además de estar saturados, garantizan poco éxito a los pacientes contagiados.

Urge una relación más cercana entre gobierno y sociedad para enfrentar este grave problema que a todos nos está afectando.