Concierto virtual “A la carta”

EL ROCKERO CANTARÁ SUS MEJORES ÉXITOS, ACOMPAÑADO DE ORQUESTA

Por primera vez, luego de 61 años de carrera, Enrique Guzmán dará un concierto virtual espectacular. En exclusiva para Grupo Cantón, el rockero platicó los detalles de este show, que dará el 29 de agosto desde el centro Cultural 1 de la CDMX. “Voy a dar un concierto virtual para México y todo mundo llamado A la carta… . Tienen sus pros y sus contras, pero estoy muy emocionado de hacerlo”.

Ya lo está preparando. “El concierto será este 29 de agosto, así que lo estoy trabajando muy bien… Lo voy a hacer desde el Centro Cultural de la CDMX y voy a meter a todos mis músicos y mis coros porque ellos también necesitan trabajar”.

Continuó. “Alejandro Gou está involucrado en la producción, aunque todo esto es nuevo para mí… Le estoy pidiendo a la gente que me manden las canciones que quieren escuchar y que me digan las razones, se va a hacer un concurso y los que ganen van a ser premiados, yo les voy cantar las canciones que me propusieron”, dijo.