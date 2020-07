R-10

SALVADOR TREJO

Los que está sucediendo en Guanajuato, allá dónde la vida no vale nada, como diría el gran José Alfredo Jiménez en una de sus rolas, es verdaderamente de horror, pues me llegaron datos que de harina y huevo se echan a 20 cristianos, por la encarnizada guerra que se traen el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que no entiendo es qué hace la Fiscalía General de la República (FGR) para acabar con estas matanzas, pues está claro que se trata del crimen organizado y no se puede estar aventando la bolita con la Fiscalía del Estado para ver a quién le competen los delitos. Está más claro que el agua que los homicidios son del orden común, pero la delincuencia organizada es del orden federal y los batos que pertenecen a estos grupos son los que están haciendo la fiesta. No puede ser que mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le está echando los kilos para congelar el billete de los malosos, la FGR nomás está como el chinito: milando.

Santiago Nieto, mandamás de la UIF, debería darle un apretón a la FGR para que no lo dejen sólo en esta lucha contra el cártel que ha hecho a Guanajuato famoso por sus matanzas; ya hasta de las momias y José Alfredo nos olvidamos.