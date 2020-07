Se contagió en su trabajo, atendiendo quejas ciudadanas

“Llega un momento en que todo se derrumba, cuando ya no puedes respirar, cuando no soportas los dolores de cabeza”

Por: FRANCISCO OLÁN

Cuando Enriqueta González Pérez, de 49 años de edad, pensó que había vencido el coronavirus, al día 14 de registrar los síntomas, tuvo que ser internada en el Hospital Militar.

Ingresó el 22 de junio y luego de recibir los medicamentos indicados en el nosocomio, el 30 de junio le dieron de alta y regresó a casa. Afirma que pensó que lo había vencido en su casa, pero los dolores de cuerpo y de la cabeza, eran intensos; además de la pérdida del olor y del gusto y de la dificultad para respirar.

Ella piensa que se contagió en su trabajo, en el área de Coordinación de Delitos del municipio de Centro en la Fiscalía General de Tabasco, en donde llegaban ciudadanos a interponer denuncias. Asegura que quienes superaron o vencieron al Covid sienten que es una segunda oportunidad de vida.

Señala que llega un momento en que todo se derrumba, cuando ya no puedes respirar, cuando no soportas los dolores de cabeza.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Primero empecé con dolor de cuerpo y con conjuntivitis. Posteriormente me empezaron los escalofríos, la fiebre. Perdí el olfato, el sentido del sabor, me dio diarrea, y así estuve prácticamente 14 días, con cuidados. El día 14 empecé con la tos por la mañana. Para el medio día ya no podía ni hablar ni caminar, porque me faltaba el aire y me enviaron al Hospital Militar para internarme. Recuerdo que fue el día 14 de junio que se supone que iba de salida. De ahí estuve nueve días hospitalizada.

—¿Cómo te contagiaste?

Yo trabajo en la Fiscalía. Soy coordinadora de Delitos del municipio de Centro. Llegaba a mi trabajo un día sí, otro día no, o a veces faltaba dos o tres días y luego regresaba, así estábamos trabajando. Afortunadamente no tengo alguna enfermedad crónico degenerativa, pero con la constante atención al público, de gente que no sabes de dónde viene, ahí creo que puede contagiarme. Desde que me enfermé presentía que eran los síntomas del Covid. Me encerré en mi cuarto, me aislé de mi familia. La comida me la dejaban en una mesita para no estar en contacto con mis tres hijos y mi esposo.

—¿Cómo fue la atención de los médicos?

Excelente. A mí me atendieron muy bien los médicos, enfermeras, los que me llevaban la comida, todos estuvieron pendientes. Como es un hospital chico, no está tan saturado, ellos están muy pendientes. Cada veinte minutos me llevaban agua, todo, estuvieron pendientes. Y bueno, gracias a mi hija que trabaja en el servicio médico pudieron canalizarme al hospital; sin embargo, hubo días en donde yo veía a personas más enfermas que yo, pero como sentía que no podía respirar, en algún momento pasó por mi mente que podía ser ese día el último de mi vida. Por supuesto que hay miedo de que te puedes morir durmiendo. Me tocó ver a otra paciente de que falleció de repente. Entonces sientes que estas en una cuerda floja en donde puede pasar cualquier cosa. Pero también los médicos te ayudan a pensar de manera positiva.

—¿Cómo superó el Covid?

En el hospital me dieron Antifludes y la indicación era tomar uno cada ocho horas por seis días. También estaba el Dextrometorfano en jarabe y tomaba 15 mililitro cada 8 horas. El Paracetamol para el dolor de cabeza, la Ivermectina que ya casi no hay en las farmacias, además de la Azitromicina; pero cada medicamento tiene su dosis y debe ser recetado por un médico o puede causar daño a la persona si no lo toma con indicaciones. Eso sí, antes de que me internaran yo tomaba té de limón con jengibre y miel de abeja. Siempre combiné los medicamentos de patente y los naturistas.

—¿Qué mensaje le da a los tabasqueños?

Que se cuiden mucho, le den prioridad a su salud, a la vida. Me tocó ver en la calle y en la oficina, que llegaban personas peleando con el vecino, por un coche, por un perro, cuando lo más importante es que estén en sus casas, cuidando su salud, porque la salud no tiene precio.