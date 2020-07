Horóscopos de Yamarash para este lunes 13 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que la luna menguante está en Aries, prende canela para llamar la abundancia.

ARIES

(marzo21/abril20)

Ubica bien los riesgos para tomar precaución. Fijate por donde andas hay lugares de alto contagio. Los reflejos de tu intuición te hace distinguir si es la persona indicada. Fomenta los buenos hábitos para ser mejor persona. La energía luminosa sintoniza a la persona compatible en la misma frecuencia.

TAURO

(abril21/mayo21)

Entabla una conversación para convivir manteniendo la sana distancia. El universo responde a tu actitud para estar en el lugar correcto. Proyectas tu alegría con una sonrisa contagiando el buen humor. Valora al máximo tu alimentación para sentirte sano. Todo se va acomodando no dejes de confiar en tu poder superior.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El valor de tu alma se ve en las acciones bondadosa ayudando a quien más lo necesita. El dinamismo de tu vibra hace perseverar ante las dificultades. Interpreta de manera adecuada todo lo que esta sucediendo para no confiar ante la contingencia. La buena voluntad genera la fuente de poder trabajar para seguir percibiendo ingresos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

La atracción es la pauta para despertar el instinto de seducción. Confía en que todo lo puedes lograr para que se haga posible. Será un acierto todo lo que muestre prevención contra el virus ya que asegura estar sano. Despeja los caminos cambiando la estrategia, no tengas miedo a los cambios. La fuerza de tu destino te coloca en el camino ideal para seguir trabajando.

LEO

(julio23/agosto22)

El impacto de Saturno despierta nuevos intereses que te van a beneficiar. Despierta la conciencia para discernir los caminos turbios. Una revelación en un sueño deja un mensaje importante. No solo te preocupes ocupate para definir lo que esta por llegar. Desahoga una diferencia con tu pareja para reafirmar el vínculo sentimental.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Los sentimientos se proyectan en el color del aura. Deja que se posicione de ti la felicidad sin importar los factores externos para que fluya la buena vibra. La flojera deja pasar buenas oportunidades. Un error podrá causar arrepentimiento fijate bien en lo que haces. Dejate guiar por la vibra para saber quien es sincero.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

El efecto del cosmos desarrolla al máximo tus sentidos. No te limites a conseguir lo que te hace feliz. No te estás equivocando en lo que sientes y dejate llevar por el amor. Cuidado con un conocido te va a meter en problemas. El dinero podrá ser una causante de preocupación.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

La expresión del alma se hace notar con tu temperamento. Debes distinguir bien en quien confías las probabilidades de una traición esta muy latente. Escucha bien lo que dice tu pareja para tomar en cuenta sus necesidades. Los pensamientos van atrayendo lo que necesitas.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

No te quejes de todo y valora lo que tienes. Fijate bien lo que dices o las palabras podrán salir de contexto. Que la sonrisa sea tu carta de presentación para que logres congeniar con tu alma gemela. Controla las ansias que te llevan a un lugar de contagio. Todo tiene solución solo debes de emplear tu inteligencia.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Un momento incomodo te podrá hacerte sentir mal. Lo más importante no tiene que ver con algo material. No dejes que se alimenten de tu vulnerabilidad, saca la casta de la familia. Una consecuencia de un error que ahora tienes que enfrentar. No debe suceder lo mismos si aplicas experiencias del pasado.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Un exceso será nocivo para la salud. Solo si eres sincero podrás entablar una Bonita relación con tu ser amado. Estas confundido debes definir las prioridades. Si estás dispuesto a integrarte a nuevas anormalidades seguro llega el trabajo. A pesar de todo logras vencer una dificultad que te aqueja.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Los caminos te unen con esa persona ideal. La mejor inversión es el amor propio para relucir espectacularmente. Ubicarte bien como se encuentra tu entorno para no poner en riesgo la salud. Un profundo deseo busca nueva alternativas. Te enfrentas a un defecto en tus hábitos que ya tiene consecuencia.