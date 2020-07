“Cuéntamelo ya”, éxito rosa.

Dicen que mujeres juntas ni difuntas. Pero en “Cuéntamelo ya”, en canal 2, es todo lo contrario. Allí se respira buen ambiente y trabajo en equipo.

El micrófono es para las mujeres y en la producción comanda Nino Canún. Pero hay que destacar que saben hacer equipo. Fui este lunes de conductora invitada y me tocó vibrar bonito junto a Vielka Valenzuela, Wendy Braga y Roxana Castellanos.

Con esto de la contingencia el cuadro se ha movido un poco y varias presentadoras están alternando. El chiste es cuidarse entre todas.

Se llega a las 11:15 am para checar la escaleta y las notas que van a salir al aire. Hermoso estar entre Nino y Lichita, la jefa de información, que te adorna con amor, la información que puede ser de mucha ayuda durante el show.

Si bien el programa es una revista de espectáculos “Aquí todo es rosa y no lastimamos a nadie” , me comentó orgulloso Canún.

Cosa que me dio mucho gusto pues conozco los números de audiencia del programa. Y a pesar de no caer en el amarillismo, el programa es un éxito. Desde que estamos de contingencia, se ha abierto un poco el abanico de edades. Pues antes lo veían más señoras y ahora hasta los niños. Por eso, además de notas de ESPECTÁCULOS, están agregando contenidos de Tik Tok y redes sociales. Cuidan muchísimo el lenguaje y vaya alegría que me causó ver un programa rosa. Es increíble, pero es que quedan muy pocos.

Yo estaba al aire y mi niña me estaba viendo desde casa. Yo tranquila, pues entre la sección de cocina con el chef Omar y Roxana, la pasarela de moda para mujer, con Vielka y el juego que hicimos de mímica para adivinar “cosas” que se usan en una tlapalería, más divertida y segura no podía estar mi niña.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Celebremos que siguen los productores de la tv cómo Nino Canún, y su equipo de bellas mujeres, ocupadas en darnos entretenimiento del sano. No se lo pierdan de lunes a viernes de 12 a 1:30pm y los sábados a las 11am, por las Estrellas.