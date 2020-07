Video de Médico golpeando a paciente con COVID-19 es falso

¡¡INDIGNANTE!! PACIENTE COVID-19 ES MALTRATADO EN HOSPITAL Y GOLPEADO POR MÉDICO: Según informan el paciente murió, no se sabe si por efecto del covid-19 o por los golpes y mala atención en un hospital.Si fue en el Perú o en otro pais, el tema está que no llevemos a nuestros familiares a un hospital si podemos tratarlo en casa, las medicinas que te dan en el hospital son las mismas que puedes tomar en casa, saber cuales son los síntomas del covid-19 ya no es automedicarse; es salvarse del covid19 y de los malos médicos.Llevar al hospital a nuestros enfermos, debe ser nuestra última e inevitable opción.El video puede ser actual o antiguo, el tema esta en el mal proceder del médico que golpea a un paciente que esta amarrado a la cama de un hospital.

Tuesday, June 30, 2020