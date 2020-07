Vi la muerte muy cerca

“Honestamente palpé la muerte, de hecho la doctora daba de 20 a 30 por ciento de probabilidad de que pudiera vencer a la enfermedad, estuve bastante tiempo en terapia intensiva”.

Victor Hugo Muñoz Arámbula, empresario de la Ciudad de México en el primer cuadro del Centro Histórico, confesó a Grupo Cantón las vicisitudes que conlleva ser uno de los más de 172 mil vencedores de la enfermedad respiratoria Covid-19 en el país, a la fecha.

Como un ciudadano responsable, al tener los primeros síntomas, Víctor decidió quedarse en casa, justo como lo indicaron las autoridades sanitarias a nivel federal. Fue una semana de tratamiento en casa lo que resistió, pues al dar positivo, sus síntomas se agravaron y tuvo que ser trasladado al hospital, en una cápsula a bordo de una ambulancia. Una situación que no le desea a nadie…

¿Cómo evolucionó la enfermedad en tu organismo?

Exactamente cuando empecé a tener los síntomas fue el 27 de abril y el cuatro de mayo fue cuando me diagnosticaron con Covid-19. Justo cuando inicié con los padecimientos, me quedé en confinamiento y me puse en contacto con una doctora. Me dio el tratamiento en casa, una semana con oxígeno; me mandó a hacer las pruebas en un laboratorio particular, y a los cuatro días me dieron los resultados. Salió positivo… entonces decidí ir al hospital, pues ya me empezaba a sentir peor. Me faltaba el aire, ya no podía respirar, de hecho mis síntomas no fueron gripa, tos o dolor en la garganta, fueron temperatura y dolor de espalda, que yo creo, eran los pulmones.

¿Cómo fue el tratamiento?

La primera semana fue en casa, con medicamento y oxígeno. Cuando me dieron los resultados, ya casi no podía respirar, aún pese a tener el oxígeno. Después de esa semana vino la ambulancia y me llevaron al hospital con todo y la cápsula. Fue muy difícil, desagradable, una situación que no le deseo a nadie por dos sentidos, uno, la cuestión familiar; ver a tus seres queridos despedirse y no saber si vas a regresar a verlos, mientras están preocupados y llorando. Y dos, en el aspecto físico, el trabajo que tenía para respirar dentro de la cápsula. El estar encerrado te provoca angustia, te falta el aire, te desesperas, es un tanto traumático ese traslado en ambulancia.

¿Qué fue lo que más te preocupó en ese momento?

Mi familia, definitivamente. Y con todas las noticias que salían en los medios de comunicación… la gravedad de la enfermedad, eso fue lo que más me preocupó, lo que pasaba en mi mente.

¿Cómo cambió tu vida?

Una vez saliendo, vez todo como una nueva oportunidad de vida, así es como lo puedo describir. Honestamente la vi muy cerca, de hecho la doctora daba de un 20 a 30 por ciento de probabilidad de que pudiera vencer a la enfermedad, estuve bastante tiempo en terapia intensiva. Ahora veo la vida diferente, debido a esta segunda oportunidad, es decir, tomarle el valor a las cosas que importan, la familia, las amistades y dejar lo vano a un lado, lo material, los planes a futuro porque realmente no sabes si va a llegar ese momento.

¿Tu forma de pensar es diferente ahora?

Sí, definitivo, no tanto en mi persona, sino también para la demás gente, para la sociedad. (Vencer la enfermedad) te hace más humano. Ver realmente que no eres ajeno de lo que te rodea. Aprendes a valorar los tiempos, lo que se tiene aquí y ahora, la verdad que uno nunca sabe, siempre pensamos que no nos va a pasar, pero cuando menos te lo esperas…

¿En el aspecto laboral qué tanto te ha afectado?

Muchísimo. Tengo un negocio propio, me dedico al comercio, y evidentemente mi familia también depende de mí, y como comerciante, si vendes, tienes ese ingreso, pero al estar cerrado, pierdes conexión con esa venta, con la gente. Me afectó muchísimo, tanto en lo personal, al estar enfermo, como con el cierre de los comercios en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué devenir esperas para ti, en lo individual, y en lo colectivo, para la sociedad?

De aprendizaje y enseñanza. De lo personal, tratar de transmitir a la demás gente que no estamos aquí de manera segura. Hoy estamos y mañana no. Debemos valorar lo que tenemos y a nuestros seres queridos. Y en lo colectivo, así como en el trabajo, de la misma manera, tratar de sacarle el provecho al día a día, darle gracias a Dios y ser bendecidos.

¿Alguna reflexión?

Estar en el hospital es tal cual se ve en las noticias, pero mucho más extremo. Lo único que agregaría es que debemos cuidarnos, hacer caso a las recomendaciones, que estamos de paso y en cualquier momento nos vamos. Ahora queda acercarme a Dios, a mi familia, a mis seres queridos y ser agradecido con toda la gente que estuvo cerca de mi, con todos los que estuvieron al pendiente.