Van 289 mil 174 contagios

Este viernes no se presentó el semáforo del Covid-19 para identificar que estados podrían avanzar

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.–En el reporte diario de la enfermedad respiratoria Covid-19, publicado en la página de la Secretaría de Salud, se destaca que han registrado 289 mil 174 casos confirmados de personas infectadas con el virus SARSCoV- 2. Asimismo, van 34 mil 191 defunciones, 81 mil 838 casos sospechosos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez enfatizó en la cotidiana conferencia de prensa vespertina, que por la reconversión hospitalaria, a la fecha a nivel nacional, de las 29 mil 873 camas de hospitalización, el 55 por ciento están disponibles (16 mil 422) y 45 por ciento (13 mil 451) están ocupadas. En camas con ventiladores para terapia intensiva, de las 9 mil 764, el 62 por ciento están disponibles (6 mil 55) y 38 por ciento ocupadas (3 mil 709).

SIN SEMÁFORO ESTATAL

Este viernes no se presentó el semáforo del Covid-19 para identificar que estados podrían avanzar a otras fases de desconfinamiento, informó el subsecretario Hugo López-Gatell. El funcionario federal de la secretaría de Salud dijo que fue imposible poner un mapa con semáforo por los datos inconsistentes de varios estados. “Identificamos que la información que se nos daba para la elaboración del semáforo, no era consistente, al principio pensamos que había un desfase, pero después descubrimos varias inconsistencias y por eso decidimos no publicar hoy el semáforo”, dijo.

Agregó que hay señales de repuntes en los contagios, aunque trató de suavizar diciendo que no sólo le ha pasado a México, sino a otros países.

Expuso tres casos en los que manifestó su preocupación, el caso de Quintana Roo en donde no se respetó la reapertura escalonada, sin embargo, ya hay un rebrote en Cancún y Chetumal.

Yucatán es otro caso de alerta y hay un rebrote del 15 por ciento en la última semana en la ciudad de Mérida, lo cual consideró como una epidemia descontrolada.

Esta pandemia, difícil de controlar, como lo aseguró López-Gatell en entrevista con Grupo Cantón, podría durar hasta el próximo año, pero no hay nada preciso.