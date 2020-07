Se avienta “una noche loca”

ASÍ LO DEMUESTRA LA ESTRELLA DEL POP EN EL TEMA “ESTOY SOLTERA”, AL LADO DE LESLIE SHAW Y FARINA

No cabe duda que Thalía es imparable, pues aparte de que ha estado haciendo Tiks Toks en esta cuarentena, también se encuentra preparando música para sus fans y la prueba es el nuevo tema “Estoy soltera”, el cual canta al lado de la estrella peruana Leslie Shaw y Farina. En exclusiva para Grupo Cantón, desde Miami, Leslie Shaw dio los detalles de la canción.

“’Estoy soltera’ es un tema de libertad, de decir, que las mujeres somos libres, empoderadas y podemos tomar las riendas de nuestras vidas. Trabajar con Thalía fue espectacular, yo no lo podía creer. Estuvimos haciendo el video todo un día, cuando vi llegar a Thalía no lo podía creer, ella llegó muy sencilla, es muy divertida. Las tres la pasamos bomba haciendo el clip. Me sorprendió ver a Thalía comiendo pizza, con el cuerpazo que tiene”.

Leslie salió de Perú para alcanzar su sueño. “Empecé haciendo rock cuando estaba en el colegio, viajé mucho con mis músicos, siempre fui mi propia jefa, pero sufrí mucho porque no me daban oportunidades en la radio. Entonces me cambie a lo urbano y me vine a Miami. Empecé a trabajar con el productor de Farruko y ahí me cambió la vida”, dijo.