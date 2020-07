Pintan “Black Lives Matter” frente al edificio Trump, y este se “enoja”

La ciudad de Nueva York pintó el jueves el eslógan “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) en letras gigantes frente a la Trump Tower, sobre la icónica Quinta Avenida, replicando pintadas similares en apoyo al movimiento contra el racismo en otras ciudades estadounidenses.

The message is clear from the streets to the skyline: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/za4HU5vedO

A todos padreció agradarles la iniciativa, excepto al presidente de los EE.UU Donald Trump, quien publicó unas horas después su disgusto de esta pinta frente al edificio de su grupo inmobiliario.

NYC is cutting Police $’s by ONE BILLION DOLLARS, and yet the @NYCMayor is going to paint a big, expensive, yellow Black Lives Matter sign on Fifth Avenue, denigrating this luxury Avenue. This will further antagonize New York’s Finest, who LOVE New York & vividly remember the….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2020