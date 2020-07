¿La ‘venganza’ de Android’? Spotify se cae en iPhone

Ciudad de México.- esta mañana algunos usuarios reportaron una falla en la aplicación de música en streaming, Spotify, pero solo en dispositivos con sistema operativo iOs, lo cual generó una ola de memes.

El extraño errar parece hacer que la versión de Spotify para iPhone se cierre tan pronto como se abre, por lo que dijo en su cuenta de Twitter:

“¡Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando! Los mantendremos informados.”

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— SpotifyCares (@SpotifyCares) July 10, 2020