Enfrenta al Covid-19

LA PAREJA ACABA DE ANUNCIAR QUE HUBO RECONCILIACIÓN, PERO ACOMPAÑADA DE LA ENFERMEDAD

Por: MARCO CONTRERAS

Luego de confirmar su reconciliación, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez revelaron que dieron positivo a Covid-19. En junio, la hija de Jenni Rivera indicó que la pareja se encontraba atravesando un tiempo de distancia y reflexión, pero fue clara en que la razón para tomarlo no fue debido a una infidelidad por parte de ninguno. Ahora, la cantante expresó que tiene coronavirus.

“Quiero ser la primera en dejarles saber que me hice la prueba de Covid, es la tercera vez que me lo hago, por precauciones y porque quería ver a mi abuelita, pero necesitaba saber si estaba yo bien antes de verla, y me la hice (la prueba clínica). Los resultados me los entregaron el viernes a las diez de la mañana, y sí, pues tengo Covid- 19”, dijo.

Además, añadió que desde el inicio de la contingencia, en E.U., se había realizado la prueba.