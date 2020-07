Dua Lipa estrena ‘Hallucinate’ con video animado; responde criticas

Ciudad de México.- la cantante Dua Lipa estrenó el video musical de su cuarto sencillo, ‘Hallucinate‘, perteneciente a su más reciente producción ‘Future Nostalgia’, el cual es completamente animado.

En días recientes la cantante londinense anunció que su nuevo single sería ‘Hallucinate’, pese a los rumores que señalaban se trataría de ‘Levitating‘, la canción más exitosa en las plataformas de streaming al margen de los sencillos ya publicados.

También se comentó que podía contar nuevos remixes acompañados con colaboraciones, entre las que sonaba el nombre de la reina del pop, Madonna, información que no se ha confirmado.

Su videoclip, hace uso de un estilo de animación similar al de los filmes de Disney en los años 30’s, con un toque psicodélico con viajes entre la luz y la oscuridad.

Sin embargo, la idea de que el video fuera animado no fue del agrado de todos sus fans, algunos decidieron reclamarle a la cantante por la acción a lo que ella recordó la contingencia actual por el nuevo Coronavirus, Covid-19.

Did you guys forget that we’ve been in the middle of a pandemic for the past 3 months??? 😂😂 https://t.co/KbIE1BL3GU

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 8, 2020